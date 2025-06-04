Завтра Кременчук попрощається із полеглим захисником Романом Гонтарєвим

Завтра, 5 червня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Романа Гонтарєва. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що полеглий військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув 22 травня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Романа Гонтарєва.
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