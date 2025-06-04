Міська влада у Кременчуці вирішила оновити свій автопарк: понад 5,5 млн грн витратять на 5 нових автівок

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 535 Коментарів: 1

Сьогодні, 4 червня, на засіданні постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів розглянули проєкти рішень, які виносяться на затвердження виконавчого комітету та міської ради. Серед першого пакету найкоштовнішими для міського бюджету виявилися два проєкти рішення міськвиконкому щодо закупівлі нових автомобілів.

Згідно першого, зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виконавчому комітету виділяється понад 4 млн 370 тис. грн на придбання та реєстрацію 4-х нових автомобілів Suzuki S-CROSS. За словами начальника управління економіки виконкому Миколи Здойми, наразі у мерії є чотири автомобілі, які мають понад 500 тисяч км пробігу і їх потрібно замінити, бо експлуатувати далі «нерентабельно».

Другий проєкт рішення передбачає виділення зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади департаменту ЖКГ 1 млн 186 тис. грн для придбання на передачі КП «Квартирне управління» такого ж позашляховика — Suzuki S-CROSS. З них на купівлю автівки піде 1 млн 53 тис. грн, а решта — на її реєстрацію та оформлення.

Як пояснив директор КП «Квартирне управління» Олександр Калашник, наразі на підприємстві є службовий автомобіль 2007 року випуску, який «постійно знаходиться в ремонті» й тому є потреба у новому автомобілі.

На запитання журналістів, чому обрано саме цю модель, голова депутатської комісії Олександр Плескун пояснив, що він максимально відповідає співвідношенню вартості та якості. На офіційному сайті Suzuki ціни моделей S-CROSS визначено від 976 тис. грн до 1 млн 265 тис. грн залежно від комплектації та технічних параметрів. Тобто кременчуцькі чиновники купляють не самі дорогі автівки цієї японської марки, хоча й не самі дешеві.