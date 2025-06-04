Світлий воїн: Кременчук провів в останню путь Микиту Самойленка

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4 червня у Свято-Миколаївському соборі Кременчука попрощалися з воїном-захисником Микитою Самойленком. Він віддав життя за свободу рідної землі.

Попрощатися з Микитою прийшли його рідні, друзі, жителі громади. Кожен — зі своїм болем, своїми спогадами, з вдячністю в серці. Світла усмішка, щирість, мужність і віра в перемогу — саме таким він залишиться в пам’яті тих, хто його знав.

Як розповів військовослужбовець із позивним «Лиман», солдат Самойленко Микита Ігорович народився у 1998 році в Кременчуці. Навчався у Кременчуцькій гімназії №18, згодом — у ВПУ №7. Під час мобілізації був призваний до лав Збройних Сил України 14 листопада 2024 року. Служив командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Загинув 16 квітня 2025 року в районі села Садки Сумського району, виконуючи бойове завдання. За п’ять місяців служби Микита став не лише професіоналом, а й надійною опорою для побратимів. Його поважали за відданість справі, доброту і сміливість.

О 12.00 у Свято-Миколаївському соборі відслужили панахиду. О 13.00 траурна процесія рушила до Свіштовського кладовища. Микиту Самойленка поховали в меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України — поруч із тими, хто віддав життя за свободу і майбутнє нашої країни.