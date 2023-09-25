Через ракетний обстріл Кременчука постраждали пам’ятки культурної спадщини

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 982 Коментарів: 1

Внаслідок ракетного удару 22 вересня по Кременчуку постраждало 7 пам’яток культурної спадщини, з них одна — національного значення.

Про це повідомила керівниця обласного Департаменту культури і туризму Ірина Удовиченко під час апаратної наради 25 вересня.

— Уже фіксуються нанесені пошкодження, — зазначила Ірина Удовиченко.

Нагадаємо, у Кременчуці опрацювали приблизно 98 пошкоджених об'єктів внаслідок ракетного удару 22 вересня. Це приблизно 60% від загальної кількості. Орієнтовна сума компенсації на сьогодні складає 25,5 млн грн.