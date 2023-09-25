Овочі та гречка подешевшали, а яйця та пальне подорожчали: як змінилися ціни на Кременчуччині

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Сезонне здешевлення овочів доповнило зниження ціни на гречку та курине м'ясо

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією сьогодні журналістів ознайомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Овочі на Кременчуччині продовжують дешевшати, що пояснюється сезонним фактором. Дешевшає також гречка та курине м’ясо. А подорожчали лише автомобільне пальне та яйця.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 21 вересня найбільше подешевшали:

птиця (тушки курячі) — на 2,55 грн за кг;

крупа гречана — на 2,40 грн за кг;

макаронні вироби — на 1,00 грн за кг;

капуста білокачанна — на 0,95 грн за кг;

морква — на 0,30 грн за кг;

картопля — на 0,20 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 0,10 грн за кг;

буряк — на 0,10 грн за кг.

Найбільше подорожчали:

яйця — на 3,00 грн за десяток;

бензин — на 2,00 грн за літр;

дизельне пальне — на 1,09 грн за літр;

автогаз — на 0,85 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.