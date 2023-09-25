Минулого тижня у Кременчуці народився хлопчик з вагою 4,5 кг

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 512

Кілька тижнів поспіль дівчаток з'являється на світ більше, ніж хлопчиків

Минулого тижня у Кременчуці народився хлопчик з вагою 4,5 кг. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Статистика свідчить, що кілька тижнів поспіль дівчаток народжується більше, ніж хлопчиків. З 18 по 24 вересня у Кременчуці на світ з’явилося 34 малюки — 18 дівчаток та 16 хлопчиків.

У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня побачили світ 24 дитини (8 хлопчиків та 16 дівчаток), а у пологовому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» — 10 немовлят (8 хлопчиків та 2 дівчинки). Троє діточок народилося у родинах внутрішньо переміщених осіб.

*Фото ілюстративне