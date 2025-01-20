У Кременчуці на три дні частково перекриють Крюківський міст

Виробничий підрозділ «Кременчуцька дистанція колії» повідомляє, що з 21 по 23 січня 2025 року з 9.00 до 15.00 буде частково обмежено рух транспорту на мосту через річку Дніпро.
Обмеження пов’язані з проведенням аварійних робіт із ремонту деформаційних стиків на проїжджій частині мосту.
Поліція закликає водіїв планувати маршрути з урахуванням можливих затримок у русі.
Нагадаємо, що 10 січня міст задля ремонту деформаційних стиків уже перекривали.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.