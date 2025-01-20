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Освіта, Україна, Світ, Війна

В Україні відновлюють надання відстрочок від мобілізації для студентів

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 246

 

Надання відстрочок поновлять після тестування обміну даними з Міністерством освіти і науки України

З 22 січня в електронній системі «Резерв+» знову стане доступною послуга отримання відстрочок від мобілізації для студентів та аспірантів.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

— Одразу після поновлення та успішного тестування обміну даними з Міністерством освіти і науки України ми плануємо відновити отримання відстрочок для студентів і аспірантів. Це важливо, адже ми отримали сотні запитів на поновлення цієї послуги, — зазначила вона.

Послуга дозволить студентам та аспірантам швидко та без зайвих бюрократичних процедур оформити необхідні документи через систему «Резерв+».

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Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що через додаток «Резерв+» відстрочки від мобілізації отримали вже понад 100 тисяч військовозобов'язаних.

Наприкінці вересня ми писали, що вже з листопада можна буде скористатися новими функціями та отримати чи продовжити відстрочки від мобілізації в додатку «Резерв+» трьом категоріям військовозобов’язаних.

Тоді ж речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін на брифінгу розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Він акцентував на тому, що заяви на відстрочку від призову військовозобов’язані мають подавати особисто, прибувши до ТЦК, а не через рідних, адвокатів чи пошту. Роман Істомін також зазначив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ відстрочка мобілізація студенти
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