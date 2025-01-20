На Полтавщині пенсіонера звинуватили у замаху на начальника Гадяцького відділу державної виконавчої служби

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 324

Вбити службовця обвинувачений вирішив після блокування банківського рахунку — пенсіонер мав штраф у розмірі 1700 грн, але не сплатив його

Уродженця села Максимівка Миргородського району, пенсіонера за віком, звинуватили, зокрема, у незаконному виготовлені вогнепальної зброї та замаху на вбивство начальника Гадяцького відділу державної виконавчої служби у Миргородському районі Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Про це стало відомо з ухвали Миргородського міськрайонного суду, який оприлюднили 17 січня.

Правоохоронці встановили, що сам інцидент стався у травні 2024 року. Обвинувачений приїхав з Максимівки до Гадяча, взявши із собою, виготовлений ним пристрій для відстрілу мисливськими патронами 12 калібру та не менше 6 мисливських патронів цього калібру. Вбити службовця обвинувачений вирішив після блокування банківського рахунку — пенсіонер мав штраф у розмірі 1700 грн, але не сплатив його. Тому в рамках примусового стягнення коштів банківські рахунки чоловіка заблокували.

Застрелити посадовця обвинувачений намагався після кінця робочого дня на вулиці. Пенсіонер робив кілька пострілів, начальнику відділу вдалося втекти. За словами самого обвинуваченого, його зброя «була небоєздатною та не могла спричинити тяжких ушкоджень людині» — «хотів його провчити, у зв`язку з накладенням арешту на особистий банківський пенсійний рахунок обвинуваченого», йдеться в ухвалі.

Суд призначив обвинуваченому 3 роки й 4 місяці позбавлення волі. Суд, зокрема, визнав, що сторона обвинувачення помилково кваліфікувала дії обвинуваченого по ст. 348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), оскільки начальник відділу державної виконавчої служби не є правоохоронцем. Натомість пенсіонера визнали винним, зокрема, у хуліганстві.

За даними Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, начальником Гадяцького відділу державної виконавчої служби нині є Віталій Пух.

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