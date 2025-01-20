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В Україні відновили роботу усі реєстри Мін'юсту, постраждалі від кібератаки з боку Росії

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 197

 

Поки обмежено доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на період актуалізації даних про обтяження державними та приватними виконавцями

Сьогодні, 20 січня, міністерство юстиції відновлено роботу ключових державних реєстрів після масштабної кібератаки з боку Росії.

Про це повідомила пресслужба міністерства на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Вже працюють такі реєстри:

  • ⁠⁠Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
  • ⁠Державний реєстр обтяжень рухомого майна;
  • ⁠Автоматизована система виконавчого провадження;
  • ⁠⁠Електронний реєстр апостилів;
  • ⁠Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;
  • ⁠Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;
  • ⁠Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

У Мін'юсті зазначають, що наразі обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на період актуалізації даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

— Разом з цим, відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими, — йдеться у повідомленні.

У понеділок, 20 січня, запрацюють усі реєстри Мін’юсту, постраждалі від хакерської атаки РФ 

У міністерстві обіцяють, що найближчого часу на порталі та в застосунку «Дія» буде відновлено доступ до онлайн послуг, пов’язаних з зазначеними реєстрами.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня росіяни здійснили наймасштабнішу за останній час кібератаку на українські державні реєстри. Тоді в Мінюсті заявили, що на відновлення їхньої роботи підуть тижні. У ЦПД наголосили, що доступ до бази «Оберіг» не втрачений, а загрози втрати даних з держреєстрів вдалося уникнути. 30-го грудня Мінʼюст повідомив, що відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів. А 6-го січня були відновлені ще чотири соціальні послуги, що стосуються дітей.

Учора ми писали, що усі реєстри Міністерства юстиції, які постраждали через кібератаку російських хакерів 20 грудня, повноцінно відновлять роботу у понеділок, 20 січня. Про це заявила міністерка юстиції, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина на зустрічі з журналістами. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство юстиції реєстри відновлення хакер
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