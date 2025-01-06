В Україні відновили доступ до основних соціальних послуг після кібератаки РФ на держреєстри

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У пресслужбі «Дії» запевняють, що активно працюють над відновленням усіх сервісів спільно з Міністерством юстиції

На порталі «Дія» відновили доступ до ще чотирьох послуг, які не працювали через масштабну кібератаку РФ на державні реєстри 19 грудня. Про це повідомила пресслужба «Дії».

— Послуги Дії повертаються. Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) знову працює. Реєстри ДРАЦС поступово відновлюються, тож послуги Дії відкриваються далі, — зазначили у повідомленні.

Тож у «Дії» стали доступними:

витяги про місце проживання дітей;

актуалізація даних про місце проживання дітей;

зимова єПідтримка для дітей;

соціальні виплати — субсидії, допомога сімʼям із дітьми.

У пресслужбі порталу запевняють, що активно працюють над відновленням усіх сервісів спільно з Міністерством юстиції.

— Про запуск інших послуг також оперативно повідомимо. Нагадаємо, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із реєстрів, — йдеться у повідомленні.

У суботу в Мін’юсті заявили, що після кібератаки РФ в Україні знову запрацювала «Державна реєстрація актів цивільного стану» (ДРАЦС). Тож, тепер знову є можливість реєструвати шлюби, або ж вносити відомості про розлучення, народження чи смерть.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня росіяни здійснили наймасштабнішу за останній час кібератаку на українські державні реєстри. На відновлення їхньої роботи підуть тижні. У ЦПД наголосили, що доступ до бази «Оберіг» не втрачений, а загрози втрати даних з держреєстрів вдалося уникнути. 30-го грудня Мінʼюст повідомив, що відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів.