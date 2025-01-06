У Кременчуці поліція вилучила у чоловіка пістолет

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 20

У Кременчуці оперативники вилучили у 25-річного чоловіка пневматичний пістолет з ознаками переробки, про це 6 січня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Правоохоронці задокументували факт незаконного зберігання зброї. Походження пістолета та мету його зберігання наразі встановлюють слідчі.

Поліція вирішує питання про початок розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Кременчужанину загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні від 25 листопада 2024 року набули чинності зміни до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», відповідно до яких громадяни можуть задекларувати незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси й на законних підставах залишити їх у себе. Після завершення воєнного стану цю зброю й боєприпаси можна буде переробити на дозволені види вогнепальної зброї, та поставити на облік, як дозволену до використання та зберігання.