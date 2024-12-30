Після масштабної кібератаки Мінʼюст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів

Запрацювали перші державні реєстри, які перебувають у компетенції Мінʼюсту. Пресслужба Міністерства юстиції України повідомила про відновлення роботи 3-х ключових нотаріальних реєстрів.
Після масштабної кібератаки росіян Мінʼюст відновив роботу:
У міністерстві зазначили, що відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.
Нагадаємо, у ніч на 20 грудня росіяни здійснили наймасштабнішу за останній час кібератаку на українські державні реєстри. На відновлення їхньої роботи підуть тижні. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що доступ до бази «Оберіг» не втрачений, а загрози втрати даних з держреєстрів вдалося уникнути.
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