Після масштабної кібератаки Мінʼюст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 168

Запрацювали перші державні реєстри, які перебувають у компетенції Мінʼюсту. Пресслужба Міністерства юстиції України повідомила про відновлення роботи 3-х ключових нотаріальних реєстрів.

— Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів, — написали на офіційній сторінці відомства у Фейсбуці.

Після масштабної кібератаки росіян Мінʼюст відновив роботу:

Єдиного реєстру довіреностей;

Спадкового реєстру;

Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

У міністерстві зазначили, що відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

— Всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту. Працюємо над відкриттям інших реєстрів. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Мін’юсту у Фейсбуці та Телеграмі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня росіяни здійснили наймасштабнішу за останній час кібератаку на українські державні реєстри. На відновлення їхньої роботи підуть тижні. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що доступ до бази «Оберіг» не втрачений, а загрози втрати даних з держреєстрів вдалося уникнути.