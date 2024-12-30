Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ

Після масштабної кібератаки Мінʼюст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 168

 

Відсьогодні нотаріуси можуть повноцінно здійснювати декілька функцій

Запрацювали перші державні реєстри, які перебувають у компетенції Мінʼюсту. Пресслужба Міністерства юстиції України повідомила про відновлення роботи 3-х ключових нотаріальних реєстрів. 

— Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів, — написали на офіційній сторінці відомства у Фейсбуці.

Після масштабної кібератаки росіян Мінʼюст відновив роботу:

  • Єдиного реєстру довіреностей;
  • Спадкового реєстру;
  • Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

У міністерстві зазначили, що відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

— Всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту. Працюємо над відкриттям інших реєстрів. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Мін’юсту у Фейсбуці та Телеграмі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня росіяни здійснили наймасштабнішу за останній час кібератаку на українські державні реєстри. На відновлення їхньої роботи підуть тижні. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що доступ до бази «Оберіг» не втрачений, а загрози втрати даних з держреєстрів вдалося уникнути.

ПО ТЕМІ:

Через наслідки кібератаки Міноборони автоматично продовжить бронювання на місяць, але не всім

Загрози втрати даних державних реєстрів через хакерську атаку немає: що буде з соцвиплатами та коли реєстри відновлять роботу

Російська кібератака паралізувала державні реєстри України: на відновлення підуть тижні 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство юстиції реєстри нотаріус
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх