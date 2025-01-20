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Спорт, Кременчук

У Кременчуці пройшов чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед дітей 2013-2014 років народження

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 131

 

На змаганнях перемогли вихованці КЗДЮШ «Олімпійські надії»

У Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з боротьби дзюдо U-13 серед хлопців та дівчат 2013-2014 років народження.

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

Вихованці КЗДЮШ «Олімпійські надії» вибороли призові місця.

Серед хлопців перші місця здобули:

  • Тимур Карунний (46 кг),
  • Михайло Ачкасов (50 кг),
  • Микола Румянцев (55 кг),
  • Олексій Багмет (60 кг),
  • Роман Танько (+60 кг).

Друге місце виборов Дмитро Дерев'янко (60 кг).

Треті місця здобули Матвій Могильник (46 кг), Ілля Кукла (50 кг).

 

Серед дівчат «золото» виборола Меланія Матюха (+52 кг).

Срібні нагороди завоювали Меланія Коваленко (40 кг) та Анна Мамасуєва (52 кг).

 

Нагадаємо, у жовтні минулого року ми писали, що юні дзюдоїсти з Кременчука стали переможцями та призерами обласного чемпіонату з дзюдо.

Ми також повідомляли, що кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на Всеукраїнському турнірі з дзюдо «Stronger Together Cup 2024».

Раніше ми писали, що вихованки Кременчуцького спортивного ліцею стали переможницями та призерками відкритого чемпіонату з дзюдо.

«Кременчуцький Телеграф» також повідомляв, що чоловіча збірна України з дзюдо здобула перемогу на престижних командних змаганнях в Монако. Спортсменів збірної України з дзюдо до міжнародних змагань готував відомий кременчуцький тренер, перший віцепрезидент Федерації дзюдо України Василь Волошин.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: дзюдо чемпіонат Полтавщини змагання Полтавська ОВА
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