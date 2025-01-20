У Кременчуці пройшов чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед дітей 2013-2014 років народження

У Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з боротьби дзюдо U-13 серед хлопців та дівчат 2013-2014 років народження.
Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.
Вихованці КЗДЮШ «Олімпійські надії» вибороли призові місця.
Серед хлопців перші місця здобули:
Друге місце виборов Дмитро Дерев'янко (60 кг).
Треті місця здобули Матвій Могильник (46 кг), Ілля Кукла (50 кг).
Серед дівчат «золото» виборола Меланія Матюха (+52 кг).
Срібні нагороди завоювали Меланія Коваленко (40 кг) та Анна Мамасуєва (52 кг).
Нагадаємо, у жовтні минулого року ми писали, що юні дзюдоїсти з Кременчука стали переможцями та призерами обласного чемпіонату з дзюдо.
Ми також повідомляли, що кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на Всеукраїнському турнірі з дзюдо «Stronger Together Cup 2024».
Раніше ми писали, що вихованки Кременчуцького спортивного ліцею стали переможницями та призерками відкритого чемпіонату з дзюдо.
«Кременчуцький Телеграф» також повідомляв, що чоловіча збірна України з дзюдо здобула перемогу на престижних командних змаганнях в Монако. Спортсменів збірної України з дзюдо до міжнародних змагань готував відомий кременчуцький тренер, перший віцепрезидент Федерації дзюдо України Василь Волошин.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.