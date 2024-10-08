Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери обласного чемпіонату з дзюдо

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 99

Дзюдоїсти привезли зі змагань одне перше, три других та чотири третіх місця

Юні дзюдоїсти з Кременчука вибороли призові місця на обласному чемпіонаті. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного, де спортсмени навчаються.

Призові місця на чемпіонаті вибороли:

І місце — Єлизавета Герсдорф;

II місце — Поліна Питоня, Аріна Бордюг, Любов Рощенко;

III місце — Софія Попова, Світлана Михайлова, Віра Боздуган, Марина Святенко.

Також V місце на чемпіонаті посіли Василь Виходець, Сергій Кірсанов та Єлизавета Дмитренко.

Чемпіонат проходив 5 та 6 жовтня у Кременчуці, учасники — юнаки та дівчата віком до 17 років.

Готував дзюдоїстів до чемпіонату тренер Василь Новік.

Нагадаємо, нещодавно вихованки Кременчуцького спортивного ліцею стали переможницями та призерками відкритого чемпіонату з дзюдо.