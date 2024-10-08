Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери обласного чемпіонату з дзюдо

Юні дзюдоїсти з Кременчука вибороли призові місця на обласному чемпіонаті. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного, де спортсмени навчаються.
Призові місця на чемпіонаті вибороли:
Також V місце на чемпіонаті посіли Василь Виходець, Сергій Кірсанов та Єлизавета Дмитренко.
Чемпіонат проходив 5 та 6 жовтня у Кременчуці, учасники — юнаки та дівчата віком до 17 років.
Готував дзюдоїстів до чемпіонату тренер Василь Новік.
Нагадаємо, нещодавно вихованки Кременчуцького спортивного ліцею стали переможницями та призерками відкритого чемпіонату з дзюдо.
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