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Бізнес/Робота, Споживач, Україна, Світ

В Україні відновили планові перевірки якості пального на АЗС

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 142 Коментарів: 1

 

Перевірки якості пального були тимчасово припинені під час воєнного стану

Державна екологічна інспекція України з 1 січня 2025 року поновила планові перевірки нехарчової продукції, зокрема якості автомобільних бензинів, дизельного пального, суднового й котельного палива. Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції.

Зазначається, що такі перевірки, що належать до ринкового нагляду, були тимчасово припинені під час воєнного стану, але тепер відновлюються відповідно до постанови Кабміну від 27 грудня 2024 року №1511.

Держекоінспекція закликає споживачів, органи влади, громадські організації й об'єднання підприємців інформувати про факти розповсюдження продукції, яка «завдає шкоди суспільним інтересам або має недоліки». Зокрема йдеться про продукцію, щодо якої неможливо встановити виробника, але можна ідентифікувати розповсюджувача.

У Держекоінспекції пояснюють, що за порушення законодавства передбачені адміністративно-господарські санкції.

Наприклад, за введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, штраф становитиме 102 тис. грн. За розповсюдження небезпечної або невідповідної продукції передбачені штрафи від 17 до 51 тис. грн залежно від порушення й статусу підприємця.

Крім накладання штрафів, у разі виявлення порушень може бути прийнято рішення про вилучення або відкликання продукції з обігу, заборону її розповсюдження чи усунення формальних невідповідностей.

Недопущення екологічних інспекторів до перевірок також загрожує штрафом у розмірі 170 тис. грн.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АgroPolit.com
Теги: Держекоінспекція перевірки пальне АЗС
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Коментарі: 1

4 904
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:29

Телеграф не хоче з'ясувати шо ся стало с заправками "авіас"? Тисячі користувачів топливних карток, а також віртуальних карток не можуть заправитися , вже купленим паливом. Телефон не відповідає, додатки не працюють, сайт небезпечний ( пише хром) . Шо це за кидок через стегно ? І тиша.....


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