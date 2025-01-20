На російсько-українській війні загинув кременчуцький воїн Олександр Квітченко

6 січня під час оборони України загинув військовослужбовець з Кременчука Олександр Квітченко. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Поховання Олександра Квітченка відбудеться завтра, 21 січня, а саме:
— 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
— 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
— 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.
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