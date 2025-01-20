На російсько-українській війні загинув кременчуцький воїн Олександр Квітченко

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 370

6 січня під час оборони України загинув військовослужбовець з Кременчука Олександр Квітченко. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Поховання Олександра Квітченка відбудеться завтра, 21 січня, а саме:

— 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

— 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

— 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.