На Полтавщині чоловіка, який крав з будинків, засудили до 5 років в’язниці

Сьогодні, 09:52 Переглядів: 136

Апеляційний суд скасував умовний термін, адже чоловік не розкаявся, а також уже раніше вчиняв умисні кримінальні злочини

Полтавський апеляційний суд призначив 5 років ув’язнення жителю Білицької громади три крадіжки з проникненням у будинки, які він скоїв упродовж 2022-2023 років. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік обікрав три будинки місцевих жителів — викрав побутову техніку, туристичне спорядження та інші речі. Кобеляцький районний суд спершу призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки.

Прокурори подали апеляцію, зазначивши, що суд не врахував тяжкість злочинів, кількість епізодів та те, що обвинувачений не розкаявся. Також зважили на попередні судимості, після яких чоловік не став на шлях виправлення.

Апеляційний суд скасував умовний вирок і призначив реальне покарання — 5 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях судили чоловіка, який обікрав бабусю, а також протягом кількох днів вкрав два мобільні телефони, велосипед та гроші з банківської картки.