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Полеглого бійця з Кременчука Ярослава Фалюша удостоїли державної нагороди

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 61

Загинув захисник під час виконання бойового завдання цьогоріч у січні на Донеччині

Полеглого захисника із Кременчука, сержанта Ярослава Фалюша посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Про це повідомили у другому відділі Кременчуцького РТЦК та СП.

Народився захисник 30 жовтня 1994 року у Кременчуці, навчався у Кременчуцькому ліцеї № 26, далі — у Кременчуцькому військовому ліцеї. Після його закінчення вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ. Після навчання працював слідчим у Лубенському райвідділі поліції.

На службу до лав Збройних сил України захисник приєднався 26 липня 2022 року. Служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 30 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Комар Волноваського району на Донеччині. Попрощалися із захисником 5 лютого у Кременчуці.

«Це справжня втрата для країни, родини і батальйону»: Кременчук попрощався із полеглим на війні сержантом Ярославом Фалюшем

Ярослав Фалюш походить із родини військових — його батько став на захист України ще за часів АТО, а нині служить у другому відділі Кременчуцького РТЦК та СП.

 

Указом Президента України № 173 від 21 березня 2025 року «Про відзначення державними нагородами України» за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку сержант Фалюш Ярослав Анатолійович нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Нагороду полеглого воїна отримали його батько, дружина та донька.

ПО ТЕМІ:

«Якщо мене не буде тут, ворог піде далі». На війні загинув воїн, випускник Кременчуцького військового ліцею Ярослав Фалюш

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Другий відділ Кременчуцького РТЦК та СП
Теги: нагородження орден «За мужність» війна воїни світла
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