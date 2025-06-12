Науковець, якого поважали студенти й наукова спільнота: у Кременчуці встановлять меморіальну дошку професору Дмитру Родькіну

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У Кременчуці на фасаді другого корпусу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з’явиться меморіальна дошка на честь відомого науковця, доктора технічних наук, викладача університету, професора Дмитра Родькіна. Рішення про її встановлення погодили на засіданні комісії з питань перейменування та увічнення пам’яті учора, 11 червня.

Як повідомив голова комісії, секретар міськради Юрій Гриценко,Дмитро Йосифович Родькін — не просто академік і заслужений діяч науки і техніки України. Він — один із тих, хто заклав сучасну наукову школу в енергетичній галузі. Понад 260 патентів, десятки монографій, створена кафедра, нові підходи до підготовки магістрів — це лише частина його спадщини. Завдяки наставництву професора понад 50 аспірантів стали кандидатами наук. Багато хто з них сьогодні працює як у самому університеті, так і на провідних підприємствах України.

Виступили на комісії і колеги Дмитра Йосиповича. Так Тетяна Коренькова називає себе ученицею професора. Говорить, перейняла його справу і нині керує кафедрою систем автоматичного управління і електроприладу.

— Коли Дмитро Йосипович почав працювати в університеті з 1998 року, він повністю переформатував напрям електроенергетики в університеті. Під його керівництвом були проліцензовані та акредитовані всі спеціальності електроенергетичного напряму. Він вперше відкрив магістрську підготовку здобувачів, а потім вже це пішло за іншими спеціальностями університету. Він повністю переформатував науковий підхід підготовки здобувачів на нашому факультеті. І започаткував наукову школу, в рамках якої організував у Кременчуці міський осередок Української асоціації інженерів-електриків.

Пригадала Дмитра Родькіна і докторка історичних наук, професорка Кременчуцькогоо національного університету Ганна Капустян.

— Нам завжди було з ним про що поговорити — мені як гуманітарію, а йому як технарю. Він увесь час працював без комп’ютера. Це геній, який тримав усе в голові, — поділилася пані Капустян.

Меморіальна дошка буде виготовлена коштом ініціаторів — колективу університету. За словами колег, це — важливий жест вдячності за внесок Родькіна у розвиток української науки, енергетики та освіти. Члени комісії підтримали таке рішення одноголосно.

Нагадаємо, у Кременчуці погодили встановлення меморіальних дошок чотирьом загиблим захисникам та президенту Чеченської республіки Ічкерія Джохару Дудаєву.