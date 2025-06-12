Учора у Горішніх Плавнях сталася пожежа у багатоповерхівці: евакуювали 12 людей, одну людину врятували з квартири

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 110

Учора, 11 червня, близько 16.00 у Горішніх Плавнях сталася пожежа в одній із багатоповерхівок. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС у Полтавській області.

За попередніми даними, займання сталося у загальному коридорі на четвертому поверсі. На місці рятувальникам довелося евакуювати 12 мешканців із сусідні квартир та квартир поверхами вище. Також за допомогою автодрабили одну людину врятували із квартири через вікно — чоловік не міг евакуюватися сходами.

Через сильне задимлення оятувальники працювали в засобах захисту органів дихання. Гасили вогонь надзвичайники місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Причину загоряння встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці під час пожежі у квартирі надзвичайники врятували непритомну жінку.



