Учора у Горішніх Плавнях сталася пожежа у багатоповерхівці: евакуювали 12 людей, одну людину врятували з квартири

Учора, 11 червня, близько 16.00 у Горішніх Плавнях сталася пожежа в одній із багатоповерхівок. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС у Полтавській області.
За попередніми даними, займання сталося у загальному коридорі на четвертому поверсі. На місці рятувальникам довелося евакуювати 12 мешканців із сусідні квартир та квартир поверхами вище. Також за допомогою автодрабили одну людину врятували із квартири через вікно — чоловік не міг евакуюватися сходами.
Через сильне задимлення оятувальники працювали в засобах захисту органів дихання. Гасили вогонь надзвичайники місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Причину загоряння встановлюють фахівці ДСНС.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці під час пожежі у квартирі надзвичайники врятували непритомну жінку.
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