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Надзвичайні новини

У Кременчуці судили військового за купівлю підробного водійського посвідчення

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 273

 

Фейкове посвідчення виявили правоохоронці, коли зупинили чоловіка під час комендантської години для перевірки документів

У Кременчуці судили військовослужбовця, який за 2 тисячі гривень купив фейкове водійське посвідчення. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 9 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений — діючий військовослужбовець, на момент скоєння злочину служив на посаді командира взводу охорони та мав військове звання старшого лейтенанта.

Суд встановив, що обвинувачений у березні 2023 року під час проходження служби на території Луганської області звернувся до невідомого, аби купити у нього підроблене водійське посвідчення і надалі використовувати фейковий документ. Він надав невідомому свої анкетні дані та фотографію, а за виготовлення фейкового водійського посвідчення заплатив 2 тисячі гривень.

Далі обвинуваченому надіслали водійське посвідчення поштою, яке він використовував при керуванні транспортним засобом.

24 квітня 2025 року під час комендантської години правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів та встановили, що його водійське посвідчення не відповідає установленим бланкам документів — а це свідчить про його підробку.

Обвинувачений свою вину у скоєному беззаперечно визнав і погодився на розгляд обвинувального акта та винесення вироку у спрощеному форматі, без проведення засідання.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним у використанні підробного документа та призначив йому покарання у вигляді 2550 гривень штрафу. Також обвинувачений має сплатити 2228 гривень витрат на експертизу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кременчуці виявили схему з підкупом за водійські права: слідчі провели обшук у сервісному центрі МВС.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: водійське посвідчення підробка суд вирок суду
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