Понад мільйон загиблих та понад 100 тисяч заявок про зниклих безвісти військових РФ

Більшість зниклих — із Донеччини, майже всі належать до мотострілецьких бригад. Переважно — молодь віком до 40 років
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував підсумки роботи проєкту «Хочу найти». Від січня 2024 року до червня 2025 року команда опрацювала 100 324 звернення про зниклих безвісти військовослужбовців РФ. Ці цифри значно нижчі за реальну кількість втрат — не всі родичі звертаються до української сторони.
За географією боїв, найбільше зниклих безвісти росіян зареєстровано:
найбільше — Покровський район (16 510)
друге місце — Бахмутський район (8 801)
Понад 85% заявок припадає на мотострілецькі підрозділи. Абсолютним «лідером» стала 15-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 90600, Самарська обл.) — 2 277 зниклих.
Інші частини з найбільшими втратами:
Наймолодшому з розшукуваних — 18, найстаршому — 67 років. Основна частка заявок стосується військових віком від 30 до 39 років (36%):
75% тих, хто звернувся до проєкту, заявили, що не підтримують війну. Це може свідчити про зростання критичності до війни з боку населення рф — особливо на тлі втрат.
Також сьогодні зранку Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати росіян перевищили мільйон.
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