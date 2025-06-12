Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Олена Шуляк
Олена Шуляк: Понад 10 тис. українців вже отримали ваучери на безоплатне навчання
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Понад мільйон загиблих та понад 100 тисяч заявок про зниклих безвісти військових РФ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 209

 Більшість зниклих — із Донеччини, майже всі належать до мотострілецьких бригад. Переважно — молодь віком до 40 років

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував підсумки роботи проєкту «Хочу найти». Від січня 2024 року до червня 2025 року команда опрацювала 100 324 звернення про зниклих безвісти військовослужбовців РФ. Ці цифри значно нижчі за реальну кількість втрат — не всі родичі звертаються до української сторони.

Найгарячіші напрямки: Донеччина, Харківщина, Луганщина

За географією боїв, найбільше зниклих безвісти росіян зареєстровано:

  • Донецька область — 36 072 особи

    • найбільше — Покровський район (16 510)

    • друге місце — Бахмутський район (8 801)

  • Луганська область — 8 457
  • Харківська область — 7 789
  • Курська область рф — 5 342
  • Запорізька область — 3 533
  • Херсонська область — 1 078.

Найуразливіші — мотострілецькі частини

Понад 85% заявок припадає на мотострілецькі підрозділи. Абсолютним «лідером» стала 15-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 90600, Самарська обл.)2 277 зниклих.

Інші частини з найбільшими втратами:

  • 132-а ОМБр (1 574 зниклих)
  • 9-а ОМБр (1 486)
  • 30-а, 74-а, 68-а, 123-а ОМБр
  • 252-й МСП, 69-а МСД
  • 810-а ОБрМП, 155-а ОБрМП, 1-а ОМБр тощо.

Молодь гине найчастіше

Наймолодшому з розшукуваних — 18, найстаршому — 67 років. Основна частка заявок стосується військових віком від 30 до 39 років (36%):

  • 18–24 роки — 11%
  • 25–29 років — 14%
  • 30–34 роки — 17%
  • 35–39 років — 19%
  • Після 40 — стрімке зниження

Політичні настрої родин

75% тих, хто звернувся до проєкту, заявили, що не підтримують війну. Це може свідчити про зростання критичності до війни з боку населення рф — особливо на тлі втрат.

Обміни та підтвердження

  • 2 415 осіб підтверджено як полонених в Україні
  • 1 126 з них уже обміняно на українських захисників
  • 1 289 очікують обміну
  • 136 осіб підтверджено як загиблих (ідентифіковано тіла).

Також сьогодні зранку Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати росіян перевищили мільйон.


ПО ТЕМІ:

У березні Сили оборони знищили найбільше російських артсистем та автомобілів від початку широкомасштабного вторгнення
Сили оборони України знищили вже 10 тисяч російських танків — це значно більше, ніж усі країни НАТО мають на своєму озброєнні
Міноборони оприлюднило бойові втрати РФ у 2024 році: понад 430 тисяч солдат та близько 3700 танків
У Пентагоні підрахували, скільки мільярдів з лютого 2022 року РФ витратила на війну проти України
Володимир Зеленський назвав кількість загиблих та поранених за час російсько-української війни

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: втрати окупантів зниклі безвісти війна на Донбасі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх