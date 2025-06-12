Понад мільйон загиблих та понад 100 тисяч заявок про зниклих безвісти військових РФ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 209

Більшість зниклих — із Донеччини, майже всі належать до мотострілецьких бригад. Переважно — молодь віком до 40 років

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував підсумки роботи проєкту «Хочу найти». Від січня 2024 року до червня 2025 року команда опрацювала 100 324 звернення про зниклих безвісти військовослужбовців РФ. Ці цифри значно нижчі за реальну кількість втрат — не всі родичі звертаються до української сторони.