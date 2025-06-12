У Кременчуці проведуть кросфіт-турнір пам’яті Героя України Максима Кагала

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 111

Кожен охочий зможе виконати комплекс вправ «Piston» на честь загиблого азовця

У неділю, 6 липня, у Кременчуці відбудеться четвертий турнір із кросфіту «No fight, no glory», присвячений пам’яті Героя України Максима «Пістон» Кагала — старшого лейтенанта ОЗСП «Азов», який загинув під час оборони Маріуполя.

Захід розпочнеться о 10.00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Учасники разом із ведучим виконають комплекс вправ «Piston» за принципом «дивись на мене — роби як я».

Максим Кагал був не лише військовим, а й чемпіоном світу з кікбоксингу, ультрамарафонцем, багаторазовим учасником забігів RunUkraine та Spartan Ukraine. Його день народження — 5 липня. Цьогоріч йому виповнилося б 34 роки.

Рівень фізичної підготовки значення не має. Реєстрація не потрібна, участь — безкоштовна. Кожен учасник отримає диплом від командування ОБСП «Азов».

Організатори закликають кременчужан прийти та вшанувати пам’ять Максима спільною фізичною дією.

Нагадаємо, що торік турнір відбувся також 6 липня. У 2023-му учасникам запропонували виконувати вправи за схемою «Pistone 2.0» AFAP — це комплекс вправ, які найчастіше виконував Максим Кагал і який назвали на честь позивного бійця. А перший турнір на честь Максима Кагала провели у серпні 2022 року. Тоді усі учасники на початку змагань пробігли символічний «Кілометр волі».