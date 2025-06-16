Патрульна поліція Кременчука розшукала водія, який залишив місце ДТП: як його покарали

Учора місцеві пабліки поширили фото, на яких водій Opel, рухаючись заднім ходом, не переконався в безпеці та в'їхав у припаркований Renault. Після зіткнення він залишив місце події. Власник пошкодженого авто звернувся на лінію 102. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Інспектори відділення розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали винуватця та склали на нього адміністративні матеріали:
Нагадаємо, минулої ночі п’яний водій в Кременчуці пропонував патрульним хабар, аби уникнути відповідальності.
У січні цього року патрульна поліція Кременчука розшукала водія, який пошкодив припаркований автомобіль та залишив місце ДТП — його притягнули до відповідальності.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.