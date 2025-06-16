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Патрульна поліція Кременчука розшукала водія, який залишив місце ДТП: як його покарали

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 183

 

Порушника притягнули до відповідальності за двома статтями КУпАП

Учора місцеві пабліки поширили фото, на яких водій Opel, рухаючись заднім ходом, не переконався в безпеці та в'їхав у припаркований Renault. Після зіткнення він залишив місце події. Власник пошкодженого авто звернувся на лінію 102. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Інспектори відділення розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали винуватця та склали на нього адміністративні матеріали:

  • за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає 3 400 грн штрафу або до 2 років позбавлення права керування;
  • за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП, яка передбачає 850 грн штрафу і позбавлення права керування на рік.

Нагадаємо, минулої ночі п’яний водій в Кременчуці пропонував патрульним хабар, аби уникнути відповідальності.

У січні цього року патрульна поліція Кременчука розшукала водія, який пошкодив припаркований автомобіль та залишив місце ДТП — його притягнули до відповідальності.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція ДТП Кременчук
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