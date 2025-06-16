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Минулої ночі п’яний водій в Кременчуці пропонував патрульним хабар

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1

 

Рівень алкоголю у водія у 7 разів перевищував допустиму норму

16 червня вночі, під час патрулювання проспекту Свободи, патрульні зупинили автомобіль Audi, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку. Під час спілкування з керманичем правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Громадянину запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку — він погодився. Огляд проводили за допомогою приладу Драгер, результат склав 1,39 проміле, у 7 разів перевищує допустиму норму.

Під час оформлення адміністративних матеріалів водій запропонував патрульним хабар — 20 тисяч гривень, аби уникнути відповідальності. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік не припинив спроб дати хабар.

Для фіксації обставин правопорушення патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Водія відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні матеріали:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;
  • постанову за ч. 1 ст. 122 (порушення вимог дорожніх знаків та розмітки) КУпАП.

Зазначимо, що ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) передбачає штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 68 тисяч гривень), або до 4-х років обмеження чи позбавлення.

 

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що минулого тижня патрульна поліція в Кременчуці затримала 37 правопорушників та виявила 22 п'яних водіїв.

У травні в Кременчуці вночі на вулиці Вадима Пугачова патрульні затримали п’яного водія, вміст алкоголю в організмі якого перевищував допустиму норму у понад 20 разів.

Минулого місяця на Лубенщині патрульні зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. У ході складання адміністративних матеріалів поліціянти виявили, що водій перебуває в стані сп’яніння. Щоб уникнути юридичної відповідальності водій запропонував поліцейським хабар. Ті викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала протиправні дії водія.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій хабар
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