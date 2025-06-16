Нокаут на 28 секунді. Боксер з Кременчука Віктор Вихрист переміг американця Крістофера Лавджоя

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 238

Боксер з Кременчука Віктор Вихрист нокаутував американця Крістофера Лавджоя на 28-й секунді першого раунду. Це була 15-та перемога Вихриста в його 16-му професійному бою.

Поєдинок тривав недовго — вже в першому раунді, а саме на 28 секунді все вирішив потужний контрудар українця. Лавджой спробував атакувати, але Вихрист миттєво зреагував, влучивши йому в щелепу, що призвело до нокауту.

Суддя зафіксував перемогу Вихриста. Лавджой після удару українця довго намагався прийти до тями.