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Надзвичайні новини, Полтавщина

Решетилівській громаді повернули понад 600 гектарів лісу

Вчора, 17:27 Переглядів: 238

 Рішення суду набрало законної сили

Решетилівська окружна прокуратура забезпечила виконання рішення Господарського суду Полтавської області щодо повернення територіальній громаді 629 га лісу. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

У 2006 році Решетилівська районна адміністрація передала ділянку в оренду на 25 років селянському (фермерському) господарству «С.Г.М.». Однак орендар порушив умови договору, незаконно вирубав дерева, завдавши громаді збитків на понад 18 млн грн.

Через ці порушення прокуратура подала позов до суду, який задовольнив Господарський суд Полтавської області. Після перегляду у Східному апеляційному господарському суді та Верховному Суді рішення набрало законної сили.

Фермерське господарство підписало акт приймання-передачі, і тепер ліс офіційно повернуто у власність громади.

ПО ТЕМІ:

Фермерське господарство «С.Г.М.» зобов’язали повернути 629 га лісу Решетилівській громаді

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура Полтавщини Решетилівська громада рішення суду
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