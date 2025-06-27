Неетичне поводження з пацієнтами та вимога оплати за безоплатні послуги: на що скаржаться у лікарнях Кременчука

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 765

Загалом від початку року на лікарні Кременчука та району надійшло 8 скарг

Від початку року пацієнти надіслали 8 скарг на медичні заклади у Кременчуці та районі: це майже четверта частина скарг за пів року по усій області — загалом їх було 36. Про це стало відомо із відкритих даних Національної служби здоров’я України.

Шість разів пацієнти скаржилися на медзаклади у Кременчуці та двічі — на лікарню у Горішніх Плавнях.

Так від початку року три скарги надійшло на лікарню інтенсивного лікування «Кременчуцька» — усі вони стосувалися вимог оплати у пацієнтів за безоплатні послуги.

Дві скарги надіслали пацієнти на Кременчуцьку першу міську лікарню імені Богаєвського — тут у пацієнтів вимагали плату за ліки, а також відмовили у наданні послуг.

Через відмову у наданні послуг скаржилися пацієнти і на Кременчуцький перинатальний центр.

Також дві скарги стосувалися лікарні інтенсивного лікування І рівня у Горішніх Плавнях — в обох випадках мова йде про неетичне поводження із пацієнтами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому у першій лікарні Кременчука призупинили фінансування інсультного напряму та куди звертатися містянам за допомогою.