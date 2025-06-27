У Полтаві в маршрутці вибухнув газовий балон — соцмережі

27 червня в Полтаві стався інцидент із маршрутним автобусом «Рута», про який повідомили користувачі TikTok. За їхніми словами, у транспортному засобі вибухнув газовий балон. На момент події пасажирів у салоні не було, тому ніхто не постраждав.
Офіційної інформації від поліції чи рятувальних служб щодо цього випадку наразі не надходило.
Нагадаємо, що в лютому у Полтаві маршрутка потрапила у ДТП.
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