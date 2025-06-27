Там, де потрібна: як утрата мами в теракті в «Амсторі» змінила життя кременчуківки Дар’ї Коханівської

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27 червня 2022 року ракета влучила в ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Серед загиблих — мама Дар’ї Коханівської. Через втрату вона стала волонтеркою, психологинею й готується до медичної кар’єри. Це історія сили, гідності й шляху крізь біль

Три роки тому, 27 червня 2022-го, ракетна атака перервала буденність Кременчука. Удар по «Амстору» не лише зруйнував торгівельний центр — він став символом нової реальності: безпечних місць у країні не існує.

Тоді загинули 22 людина, ще 77 отримали поранення. 12 із загиблих були працівниками магазину Comfy, який опинився в епіцентрі вибуху.

Саме цей день назавжди змінив життя Дар’ї — серед загиблих була її мама, Лариса Коханівська.

Це історія не про втрату, а про трансформацію болю в силу. Про те, як утрата змінює людину і що залишається, коли руйнується звичний світ.

Родина, де вміли любити

Дар’я зростала в Кременчуці, у родині, де любов не декларували, а просто нею жили. Щоденна турбота, усебічна допомога, прийняття без умов.

Старшу доньку батька від попереднього шлюбу Лариса Коханівська прийняла як рідну ще до народження Даші. А у 2017-му в родині з’явилася Олена — майже ровесниця, чия сім’я переживала непростий період.

«Ми волонтерили разом. Вона часто приходила, залишалась ночувати. А потім лишилася назовсім, — пригадує Дар’я. — Мама прийняла її одразу. Батькові було складніше, але й він із часом відкрився».

Олена прожила з ними шість років і досі вважає цей дім своїм. Тут не питали, хто ти — просто любили.

Після школи Дар’я вступила на факультет психології в Києві, одночасно навчалася в Європейському інституті психодрами. Але справжнє дорослішання почалося значно раніше — у десять років, з початком російської агресії у 2014.

Тоді вона вперше плела сітки, читала вірші на благодійних концертах. А одного разу, обійнявши військового, сказала:

«Якщо війна ще буде, коли я виросту, піду захищати країну».

Восьмирічна пауза між цими словами і 24 лютого 2022-го виявилась надто короткою, щоб забути дитячу обіцянку.

Новий відлік

Велику війну Даша зустріла вдома. За два тижні до 24 лютого повернулася з Києва, звільнилася з роботи — відчувала, що час наближається. У її колі про це говорили відкрито: військові, волонтери, психологи бачили симптоми неминучого.

Увечері 23-го вона зібрала тривожну валізку.

«Ми знали, що не виїдемо. Але валізка мала бути — не від страху, а від готовності».

На ранок прокинулася з думкою:

«Я ж казала, а ви не вірили».

Батько продовжував працювати. Мама, як завжди, виходила на зміну до Comfy в «Амсторі». А весь вільний час сім’я віддавала волонтерству.

Дар’я допомагала на пунктах прийому переселенців. Саме там уперше відчула, що таке справжня психологічна практика. Підтримка людей у шоковому стані, пошук слів, які не ранять. Мама тим часом допомагала плести сітки, готувати коктейлі Молотова, збирати речі, облаштовувати простір для новоприбулих. Робили те, що могли. Там, де були.

День, коли завмер час

Лариса Коханівська не мала працювати того дня, її попросила замінити колежанка. Зранку зібралася і поїхала на роботу.

Протягом дня тривоги не вщухали. Дар’я постійно писала мамі, просила спускатися в укриття. Востаннє переписувалися об 11:33.

«Вона надіслала картинку з котиком. Я спитала: “Як справи?” — “Нормально. Працюю”».

Близько 16-ї Даша знову написала, але відповіді не було. За кілька хвилин пролунав перший вибух. Потім другий. Вони із сестрою вибігли на балкон, побачили клуби диму. Подумали, що влучання в залізничний вокзал.

Зателефонували мамі. Тиша. Потім батькові — він був неподалік від ТЦ, але теж не міг додзвонитися дружині. Хоча її телефон залишався ввімкненим.

Дівчата спустилися вниз. І тут сусідка показала відео: вогонь, дим, охоплений полум’ям «Амстор»… Серце впало. Викликали таксі й поїхали туди.

На місці — чорний дим, швидкі, крики, паніка. Люди в крові, сльозах, з телефонами — кожен шукав когось. Вони теж шукали.

Біля охопленого полум’ям ТЦ почали складати списки зниклих безвісти.

«Ми зареєструвалися й поїхали шукати в лікарнях», — згадує Дар’я.

Там розпитували пацієнтів, чи бачив хтось маму. Ніхто нічого не знав.

Дорогою додому зателефонував представник прокуратури, попросив здати зразок ДНК для ідентифікації.

«Я одразу погодилася. Здала перший тест. Наступного дня — ще один».

Вони не зупинилися: подавали заявки на пошук, писали в соцмережах, зверталися до ЗМІ. У відповідь — тиша. Глуха і безпросвітна.



«Мама вчила мене бути зібраною. Завжди говорила: у складній ситуації треба діяти. І я діяла. Без зайвих емоцій», — каже Дар’я.

Але Лариси Коханівської не було ні серед поранених, ні серед загиблих. Поки Кременчук день за днем ховав своїх — колег мами, сусідів, знайомих, — Дар’я все ще не знала, де її мама.



«Одного дня я побачила списки зниклих безвісти й зрозуміла, що мами в них просто немає. Зателефонувала директору магазину з питанням, чому так. І отримала відповідь: “Списки складали за графіком роботи. А вона була не у свою зміну, тому не потрапила в реєстр”. Вони поводилися так, ніби її загалом не існувало».

Тиждень минув у зверненнях до прокуратури, слідчих, усіх можливих служб. Відповідь щоразу одна:

«Нової інформації немає».

Доказ, якого «не було»

Минали тижні мовчання. Щодня дзвінки, запити, нові «немає інформації». Повідомили про те, що відео з камер не збереглося, техніка згоріла, архіви знищено. І раптом — телефонний дзвінок:

«Приїжджайте, є розмова».

Цього разу показали фрагмент відео. Кілька хвилин: Лариса стоїть біля пилососів у Comfy. Усе звично, буденно. Потім сліпуче біле світло. Вибух. Темрява.

«Запис показує точний час — за дві хвилини до вибуху. Мама була саме там. Поруч із точкою влучання ракети, — каже Дар’я. — У ТЦ зникли сейфи з прикрасами: думали, що то мама їх узяла і зникла з ними, тому й мовчали…»

Тіла так і не знайшли. Температура горіння була такою високою, що не залишилося нічого для ідентифікації. Того дня по місту росіяни випустили дві ракети Х-22, розроблені для знищення авіаносців. Вони вдарили по «Амстору» і заводу «Кредмаш», розташованих менш ніж за сто метрів один від одного.

Відеозапис зафіксував останні миті: звичайний робочий день, покупці, консультанти. Лариса серед них. Яскравий спалах тривав лише мить.

Потім — темрява…

Важкий рік

На 40-й день після трагедії рідні замовили поминальну службу. У квартирі облаштували куточок пам’яті — два маминих фото без чорних стрічок, підсвічник і кактус. Її речі залишаються недоторканними й досі, наче вона щойно вийшла і невдовзі повернеться.

10 квітня 2023 року суд офіційно визнав Ларису Коханівську загиблою.

Місяці пошуків і судових засідань відкрили Даші жорстоку реальність — навколо світ несправедливості й байдужості. Але найскладнішим виявилося не лише горе втрати. Даша постійно чула болісні слова про те, що загиблі самі винні, бо не спустилися у сховище.

«Люди говорили мені це в обличчя, писали в коментарях у соціальних мережах. Вони підміняли поняття, перекладаючи відповідальність із країни-агресора на загиблих. Та що казати, дехто й зараз продовжує це робити», — сумно посміхається дівчина.

Тоді Даша згадала те, чого її вчила мати: встановлювати межі особистого простору.

«Люди вважають, що ті, хто відстоює свої кордони, поводиться грубо й ображає інших. Але саме так ти можеш уберегти себе», — наголошувала вона.

Ця наука допомогла вижити й стати сильнішою. А потім прийшло усвідомлення:

«Я маю щось робити — час діяти настав».

Пошук себе

Спочатку Дар’я подалася до ТЦК та СП. Щоб не привертати уваги, зробила це в іншому місті, але отримала відмову. Потім почала шукати інші шляхи. Контактувала з волонтерами, які їздили на передову, допомагала в шпиталях. Згодом приєдналася до них. Спочатку як волонтерка.

Потім — як психологиня у шпиталі на Донеччині.



«Жила і працювала на місці, іноді без вихідних, по кілька діб поспіль. Винаймала житло разом з іншими. Існувала за власні кошти, зароблені ще до війни».

Допомагала пораненим як санітарка, підтримувала військових психологічно — багато хто з них не був готовий до спілкування. Саме там усвідомила: вона йде правильним шляхом.



«Я хотіла знати напевно, чи зможу витримати людський біль. Чи це дійсно мій шлях», — згадує Дар’я.

Але найважчим за роботу в шпиталі виявилася комунікація з цивільними — тими, хто жив під постійними обстрілами, утратив рідних, дім, опору.



«Літні люди, діти, жінки, чиї чоловіки у війську. Їхній біль нестримний. Він вибухав поруч зі мною, а я мусила триматися, щоб не впасти разом з ними, — каже вона. — Сльози, обійми, розмови — усе це було щирим, теплим, але на межі. Це тепло, яке пульсує крізь біль. Адже найважче — слухати. І не розсипатися».

За словами дівчини, сіра зона — це не просто термін. Життя там дійсно позбавлене кольорів, стримане.

«Але я не сказала б, що люди позбавляють себе радості. Вони все одно знаходять щось, що їх підтримує», — розповідає вона.

«Був випадок: іду вулицею, на якій з одного боку вже немає будинків. Там загинули люди, ми напередодні розбирали завали. Трохи далі — зруйнований магазин, вибоїни, і раптом — перукарня, яка працює. Ми йшли з хлопцями, я кажу: “Давайте просто зайдемо”. Заходимо — там дві майстрині: одна хлопчика стриже, друга наводить порядок. Питаю: “Дівчата, ви працюєте?” Вона відповідає: “Так, працюємо”. Мене це дуже зворушило, сповнило надією і щирою вірою».

Про сьогодення і майбутнє

За три роки після трагедії Даша стоїть на порозі медично-військової кар’єри. Паралельно вступає до Тернопільського медичного університету на медсестринство.

«Я дуже цього прагну. І роблю все, щоб опинитися саме там, — каже вона. — Я вже вмію це на практиці. Але хочеться, щоб знання були підтверджені теорією. Паралельно закінчую третій курс на парамедика. Хочу більше зосередитися на медицині, — розповідає вона. — У мене є улюблена фраза, яку я вперше почула від учительки української мови. Це було перед контрольною — вона сказала: «Борітеся — поборете». Відтоді ці слова живуть у мені. Особливо згадую їх тоді, коли важко, коли не розумієш, куди йти далі, коли руки опускаються. Але в такі моменти я усвідомлюю: я не одна. Є ті, хто поруч, є ті, хто попереду. Ця фраза додає сил і впевненості. І це почалося ще задовго до того, як ці слова стали символом спротиву під час повномасштабної війни. Я йду далі».

Деяких речей Даша досі не може сприймати спокійно. Не їсть смажених пиріжків з яйцем і повидлом, пончиків — усього того, чим завжди був наповнений дім. Не готує окрошки, яку так любила мама. Не користується свіжими парфумами — це були її запахи.



«Але є моменти, коли я повертаюся до мами. Нещодавно волонтерська організація нагородила мене подякою за внесок у цілісність України, і я думала: що б вона сказала? Виголошуючи промову, уявляла її погляд. Знаю, що вона б захоплювалася мною. Підтримала б моє рішення щодо бойового підрозділу, можливо, навіть стала би поруч. Це не тягне на дно. Навпаки — обігріває, дарує тепло».

Дар’я хоче бачити Україну толерантною.

«Щоб суспільство приймало тих, хто повернувся, тих, хто інакший. Щоб не було сутичок між нами. Ми маємо бути єдиними, а не гризти одне одного за дрібниці. Іноді здається, це наша національна риса — влаштовувати чвари. Але ми можемо бути іншими».

Дитяча обіцянка захищати країну, якщо війна не закінчиться, допоки Даша виросте, поступово втілюється в життя. Через біль утрати, через пошук себе, через служіння іншим. Там, де потрібна.