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Спам-дзвінки зникнуть: в Україні запускають нові правила для мобільних операторів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 167

Мінцифра запускає нові правила: українці зможуть блокувати спам, а бізнес зобов’яжуть реєструвати телефонні номери. З’явиться також захист абонентів у зоні бойових дій

Мінцифра спільно з операторами запроваджує механізми, які допоможуть захистити українців від спам-дзвінків, нав’язливої реклами та телефонного шахрайства. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Відтепер оператори зв’язку отримали інструменти для блокування небажаних викликів. Система впроваджуватиметься поступово — щоб компанії встигли налаштувати технічну частину.

Як працюватиме система:

  • Бізнес має зареєструвати телефонні номери. Якщо компанія не уклала договір з оператором і не зареєструвала номер, його можуть автоматично заблокувати.
  • Користувачі зможуть поскаржитися на спам. За зверненням клієнта оператор отримає право заблокувати номер, з якого надходив небажаний дзвінок.

Інші важливі зміни:

  • У кабінеті абонента можна самостійно вимикати платні контент-послуги без звернення до оператора.
  • Швидкість інтернету має відповідати заявленій у договорі. Якщо обіцяли 100 Мбіт/с, а реально — 40, це вже порушення. Абонент має право скаржитись до НКЕК або йти до суду.
  • Пільги для жителів зони бойових дій: зв’язок не блокуватиметься через борги, SIM-картка залишатиметься активною, а перше підключення в мережу — безкоштовне.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Unsplash
Теги: спам Мінцифра
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