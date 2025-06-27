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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили жінку за роботу в нелегальному залі з азартними іграми

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 148

 

Жінка пропрацювала у залі менше ніж місяць і тепер за скоєне заплатить штраф

На Полтавщині судили жінку, яка менше ніж місяць пропрацювала оператором у нелегальному залі азартних ігор у підвалі одного з торгових центрів. Про це йдеться у вироку Хорольського районного суду від 24 червня.

Відомо, що у червні 2017 році невідома особа організувала у підвалі одного із торгових центрів області залу із комп’ютерними симуляторами та необхідними меблями, тим самим створила доступ до азартних ігор.

Обвинувачена ж пропрацювала у закладі менше як місяць — від початку березня 2019 року до 28 березня 2019 року. У матеріалах суду вказано, що жінка працювала там оператором комп’ютерних симуляторів, забезпечувала належне функціонування грального закладу, приймала у гравців ставки й тому подібне — тобто забезпечувала діяльність грального бізнесу.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав жінку винною в організації та проведенні азартних ігор (ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України) і призначив їй покарання у вигляді 10 тисяч неоподаткованих мінімумів — 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, торік на Полтавщині детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність підпільного казино на Лубенщині.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: азартні ігри суд вирок суду
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