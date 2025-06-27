Оренду земельної ділянки для довгобуду на Раківці не продовжили — депутати хочуть переконатися у безпечності баштового крану

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На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, які відбулася у п’ятницю, 27 червня, депутати не підтримали проєкт рішення щодо передачі в оренду га три роки ТОВ «Моноліт-19» земельної ділянки площею 5600 кв. м. для закінчення будівництва 10-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими адміністративними приміщеннями по вулиці Лікаря Бончука, 25. Причиною стало побоювання щодо безпечності баштового крана, який не працює вже багато років, але встановлений на будівельному майданчику ще з 2012 року. Депутати вимагають обстеження технічного стану цього крану з боку відповідних державних органів на предмет його безпечності, або ж забудовнику демонтувати баштовий кран до реального початку проведення будівельних робіт.

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Під час обговорення міський голова Віталій Малецький навів декілька прикладів, коли баштові крани тої конструкції, який встановлений на будівельному майданчику на вулиці Лікаря Бончука, 25, падали й спричиняли руйнування та жертви.

Тож з міркувань безпеки депутати зняли це питання з розгляду до наступної сесії, запропонувавши забудовнику звернутися до держоргану для обстеження технічного стану баштового крану.

Довгобуд у понад 10 років: у Кременчуці депутати повторно розглянуть продовження оренди землі для ТОВ «Моноліт-19»

Нагадаємо, раніше ми писали, що на засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури співзасновник ТОВ «Моноліт-19» Володимир Чорнобук розповів депутатам щодо перспектив завершення будівництва та впорядкування земельної ділянки. За його словами, йдеться про незавершене будівництво другої черги багатоповерхового будинку — перша черга вже збудована та введена в експлуатацію. До 2016 року земельна ділянка фактично не використовувалася.

Володимир Чорнобук не зміг відповісти на питання, коли планується завершити це будівництво, зазначивши, що ТОВ «Моноліт-19» має необхідні дозволи на його продовження. Підприємець також повідомив, що навколо будівельного майданчика закінчують встановлювати огорожу, а сам майданчик вже поставили під охорону.

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Зазначимо, що у квітні цього року депутати зняли з розгляду питання продовження оренди землі для ТОВ «Моноліт-19». Причиною відмови стало те, що на будівельному майданчику виявили багато будівельного й побутового сміття, він належним чином не був огороджений, а на ньому встановлений підіймальний кран. Через це до довгобуду був вільний доступ дітей та молоді, що могло привести до травмування та викликало скарги місцевих жителів.