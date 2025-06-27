Олена Шуляк
Олена Шуляк: В Україні формується нова система ветеранської підтримки
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота

Оренду земельної ділянки для довгобуду на Раківці не продовжили — депутати хочуть переконатися у безпечності баштового крану

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 130

 

Питання щодо надання в оренду ТОВ «Моноліт-19» земельної ділянки для закінчення будівництва 10-ти поверхового будинку зняли з розгляду з міркувань безпеки

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, які відбулася у п’ятницю, 27 червня, депутати не підтримали проєкт рішення щодо передачі в оренду га три роки ТОВ «Моноліт-19» земельної ділянки площею 5600 кв. м. для закінчення будівництва 10-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими адміністративними приміщеннями по вулиці Лікаря Бончука, 25. Причиною стало побоювання щодо безпечності баштового крана, який не працює вже багато років, але встановлений на будівельному майданчику ще з 2012 року. Депутати вимагають обстеження технічного стану цього крану з боку відповідних державних органів на предмет його безпечності, або ж забудовнику демонтувати баштовий кран до реального початку проведення будівельних робіт.

Сесію Кременчуцької міської ради сьогодні відкрили з 18-хвилинної затримкою — чекали на депутатів

Під час обговорення міський голова Віталій Малецький навів декілька прикладів, коли баштові крани тої конструкції, який встановлений на будівельному майданчику на вулиці Лікаря Бончука, 25, падали й спричиняли руйнування та жертви.

Тож з міркувань безпеки депутати зняли це питання з розгляду до наступної сесії, запропонувавши забудовнику звернутися до держоргану для обстеження технічного стану баштового крану.

Довгобуд у понад 10 років: у Кременчуці депутати повторно розглянуть продовження оренди землі для ТОВ «Моноліт-19»

Нагадаємо, раніше ми писали, що на засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури співзасновник ТОВ «Моноліт-19» Володимир Чорнобук розповів депутатам щодо перспектив завершення будівництва та впорядкування земельної ділянки. За його словами, йдеться про незавершене будівництво другої черги багатоповерхового будинку — перша черга вже збудована та введена в експлуатацію. До 2016 року земельна ділянка фактично не використовувалася.

Володимир Чорнобук не зміг відповісти на питання, коли планується завершити це будівництво, зазначивши, що ТОВ «Моноліт-19» має необхідні дозволи на його продовження. Підприємець також повідомив, що навколо будівельного майданчика закінчують встановлювати огорожу, а сам майданчик вже поставили під охорону.

Депутати хочуть розібратися з довгобудом на Раківці — оренду земельної ділянки забудовнику не продовжили

Зазначимо, що у квітні цього року депутати зняли з розгляду питання продовження оренди землі для ТОВ «Моноліт-19». Причиною відмови стало те, що на будівельному майданчику виявили багато будівельного й побутового сміття, він належним чином не був огороджений, а на ньому встановлений підіймальний кран. Через це до довгобуду був вільний доступ дітей та молоді, що могло привести до травмування та викликало скарги місцевих жителів.

ПО ТЕМІ:

Довгобуд у понад 10 років: у Кременчуці депутати повторно розглянуть продовження оренди землі для ТОВ «Моноліт-19»

Депутати хочуть розібратися з довгобудом на Раківці — оренду земельної ділянки забудовнику не продовжили

Будівельний майданчик на Раківці огороджують та приводять до ладу: забудовника заслухали на земельній комісії

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: google.maps
Теги: Кременчуцька міська рада сесія оренда землі Раківка довгобуд кран
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх