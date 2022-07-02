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Кременчук попрощався з 29-річною Оксаною Поштаренко, яка загинула в «Амсторі»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 409

 

Поховання дівчини відбудеться 3 липня на Черкащині в Звенигородці

Сьогодні, 2 липня, у Кременчуці попрощалися з 29-річною Оксаною Поштаренко, яка загинула внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор». Про це повідомляє ГО «Центр «РОДІС». Того трагічного дня 27 червня дівчина була на роботі – вона працювала в магазині «Comfy», територія якого і стала епіцентром вибуху російської ракети.

Оксана Поштаренко – розумна, чуйна, добра, скромна, чесна, товариська, а ще красива, молода й життєрадісна. Оксана була справжньою українкою, учасницею численних патріотичних, просвітницьких, благодійних громадських акцій і заходів, завжди допомагала людям, займаючись волонтерською справою в місті Горішні Плавні.

Поховання дівчини відбудеться 3 липня на Черкащині в Звенигородці.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Амстор загинула похорони прощание
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