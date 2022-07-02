Замість 50 тисяч грн люди отримають 100 тисяч
Міська влада вирішила збільшити у два рази допомогу сім’ям загиблих у ТЦ «Амстор».
Про це міський голова Віталій Малецький написав у фейсбуці:
Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії. Також виділили кошти на оплату поховань усіх загиблих. Кременчук об’єднався, допомогає та сумує за загиблими.
Нагадаємо, для родичів загиблих у ТЦ «Амстор» відкрили гарячу лінію з питань організації поховання та отримання матеріальної допомоги.
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