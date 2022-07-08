На Кіровоградщині поховали мисткиню Олю Кольорово, життя якої обірвалося в «Амсторі»

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Вчора, 7 липня, в селі Успенці Онуфріївської селищної ради, що на Кіровоградщині, прощалися з 38-річною мисткинею Ольгою Павленко, яка загинула під час ракетного удару по ТЦ «Амстор». Про це повідомила Онуфріївська селищна рада.

Оля Кольорово – так була підписана сторінка жінки у соцмережах. Вона була авторкою багатьох благодійних проєктів та керівницею студії мистецтв «Кольорово». Ольга любила дітей, творчість, свою Україну і все українське. Говорила завжди чистою українською мовою, вивчала історію і звичаї свого краю. Розповідала про них, щоб ми не забували своє коріння. У закордонних проєктах популяризувала нашу культуру. Ольга Миколаївна написала і видала книгу кулінарних рецептів з різних регіонів України, які збирала особисто. Проводила благодійні аукціони, де продавались роботи її учнів, а вирученні кошти віддавала на лікування хворих дітей. В Олі мала відбутися виставка в Сполучених Штатах Америки...

Волосся у мисткині теж було кольоровим. За інформацією видання «Вісник Кіровоградщини», саме воно допомогло ідентифікувати Ольгу після загибелі.

У Ольги Павленко залишилися батьки та донька Софія.

Ольга була цікавою, неординарною особистістю. Дуже шкода втрачати таких людей. Її життя забрав «руській мір»... – йдеться у повідомленні.