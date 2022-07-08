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Надзвичайні новини, Полтавщина

7 липня на Полтавщині у трьох аваріях постраждали троє людей

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 308

 

Серед травмованих – 15-річний пасажир

Вчора, 7 липня, На Полтавщині сталися три аварії, у яких постраждали люди. Про це інформує слідче управління ГУНП.

У Полтавському районі близько 18.00 в селі Нехвороща зіткнулися автомобілі ВАЗ 2106 під керуванням 23-річного хлопця та Daewoo Neхіа, за кермом якого їхав 50-річний чоловік. Водій ВАЗу отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до місцевої районної лікарні.

У Миргородському районі близько 18.30 в селі Погарщина 48-річний водій авто Opel Astra не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з деревом. 15-річний пасажир легковика отримав травми; його доставили до Лохвицької районної лікарні.

Цього ж дня у Лубенському районі близько 20.30 між населеними пунктами Гребінкою та Пирятином 59-річний керманич автівки Chery Amulet не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та перевернувся. Чоловік травмувався та був ушпиталений до місцевої районної лікарні.

За всіма фактами дорожньо-транспортних подій слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини аварій з’ясовує слідство.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: ДТП постраждалі травми
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