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Надзвичайні новини, Україна, Світ

Стали відомі ексклюзивні подробиці про спецоперацію «Зміїний»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 415

 

У той час, коли наші воїни виконували завдання на острові, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного

Служба зв'язків з громадськістю Командування Сил спеціальних операцій ЗС України опублікувала ексклюзивні кадри та подробиці про спецоперацію «Зміїний».

Вночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого ССО ЗС України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції.

Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи.

Після виходу на плато острову група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені ним на Зміїний.

Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острова. Також над Зміїним замайорів стяг 73-го центру спеціального призначення ССО ЗС України.

У той час, коли наші воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного. Виконавши задачу, зведена група покинула острів. Після цього росіяни завдали ракетного удару по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських воїнів у повному складі, неушкодженою, повернулася на базу.

Планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення. Воїни цього центру склали основну частину зведеної групи. Також до безпосередньої участі в операції були залучені інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці ГУР МО та 801-го окремого загону ВМС України.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: острів Зміїний військові російські окупанти війна
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