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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Учень КНВК №2 Ігор Герасимов став фіналістом «GENIUS Olympiad Ukraine» 2022 у категорії «Наука»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 251

 

А його науковий керівник Юлія Перевалова отримала звання «Тренерка «Олімпіади геніїв України»

Учень 9 класу КНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2 Ігор Герасимов став фіналістом Першої Національної «GENIUS Olympiad Ukraine» 2022 у категорії «Наука», підкатегорії «Інновації». Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.

Юлія Перевалова, вчитель фізики, була науковим керівником хлопця і отримала звання «Тренерка «Олімпіади геніїв України» категорії «Наука» у Всеукраїнському конкурсі «GENIUS Olympiad Ukraine» 2022 та сертифікат Національного центру «Мала академія наук України».

Вітаємо Юлію Перевалову та її учня Ігоря Герасимова з цими досягненнями!

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: олімпіада школярі наука КНВК №2 вчителька
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