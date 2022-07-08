Учень КНВК №2 Ігор Герасимов став фіналістом «GENIUS Olympiad Ukraine» 2022 у категорії «Наука»

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Учень 9 класу КНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2 Ігор Герасимов став фіналістом Першої Національної «GENIUS Olympiad Ukraine» 2022 у категорії «Наука», підкатегорії «Інновації». Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.

Юлія Перевалова, вчитель фізики, була науковим керівником хлопця і отримала звання «Тренерка «Олімпіади геніїв України» категорії «Наука» у Всеукраїнському конкурсі «GENIUS Olympiad Ukraine» 2022 та сертифікат Національного центру «Мала академія наук України».

Вітаємо Юлію Перевалову та її учня Ігоря Герасимова з цими досягненнями!