Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Надзвичайні новини

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу: розбій, грабіж та зґвалтування

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 450

 

Це все на додаток до вже звичного пияцтва за кермом, розповсюдження наркотиків та шахрайства

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі погіршилася, хоча й залишається контрольованою. Протягом минулої доби резонансних правопорушень у районі скоєно не було, але кримінальних злочинів побільшало.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулу добу громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Зафіксовано один випадок скоєння домашнього насильства.

Троє водіїв були затримані за керування автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП і наразі вирішується питання щодо вилучення їх автомобілів на потреби ЗСУ, що можливо за умов воєнного стану.

Ще троє громадян були затримані за правопорушення, скоєнні за ознаками  статті 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

У Кременчуці був скоєний розбій – в одному з магазинів нападник заволодів виручкою продавця та наніс тілесні ушкодження охоронцю. Викрадено близько 4 тисяч грн, охоронцю надана медична допомога, поліція встановлює особу розбійника.

Щодо грабіжу, то його ціллю стало заволодіння стареньким велосипедом.

- Учора в поліцію надійшла заява про зґвалтування, скоєне ввечері напередодні. Наразі проводяться слідчі дії, в ході яких встановлюються усі обставини можливого злочину, - зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що в останні дні активізувалися шахраї під прикриттям збору допомоги на потреби ЗСУ та закликав громадян бути пильними і у разі підозри повідомляти про такі випадки Національну поліцію.

- Телефонують, входять у довіру, розповідають, що збирають кошти на потреби ЗСУ. Навіть направляють листи нібито від імені обласної чи районної військової адміністрації, де просять перерахувати кошти на карткові рахунки фізичних осіб нібито для ЗСУ. Це шахраї – повідомляйте про такі випадки в поліцію, і ні в якому разі не перераховуйте їм кошти, - пояснив Олег Лєднік.

Учора про такі спроби шахраїв у своєму Телеграм-каналі написав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Увага! Шахраї! Чергові ділки намагаються нажитися на війні від імені Полтавської обласної військової адміністрації та прикриваючись потребами для ЗСУ. «Папірець» підроблений за зразком офіційного документа ОВА.

Наголошую! Ми не розсилали такі документи! Це роблять шахраї, на яких чекає відповідальність.

Якщо отримуєте подібні листи – зверніться до правоохоронців, - закликав Дмитро Лунін.

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА шахраї розбій грабіж
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 26 від 30 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх