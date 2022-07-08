Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу: розбій, грабіж та зґвалтування

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі погіршилася, хоча й залишається контрольованою. Протягом минулої доби резонансних правопорушень у районі скоєно не було, але кримінальних злочинів побільшало.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він зазначив, що за минулу добу громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Зафіксовано один випадок скоєння домашнього насильства.
Троє водіїв були затримані за керування автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП і наразі вирішується питання щодо вилучення їх автомобілів на потреби ЗСУ, що можливо за умов воєнного стану.
Ще троє громадян були затримані за правопорушення, скоєнні за ознаками статті 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».
У Кременчуці був скоєний розбій – в одному з магазинів нападник заволодів виручкою продавця та наніс тілесні ушкодження охоронцю. Викрадено близько 4 тисяч грн, охоронцю надана медична допомога, поліція встановлює особу розбійника.
Щодо грабіжу, то його ціллю стало заволодіння стареньким велосипедом.
Він додав, що в останні дні активізувалися шахраї під прикриттям збору допомоги на потреби ЗСУ та закликав громадян бути пильними і у разі підозри повідомляти про такі випадки Національну поліцію.
Учора про такі спроби шахраїв у своєму Телеграм-каналі написав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
- Увага! Шахраї! Чергові ділки намагаються нажитися на війні від імені Полтавської обласної військової адміністрації та прикриваючись потребами для ЗСУ. «Папірець» підроблений за зразком офіційного документа ОВА.
Наголошую! Ми не розсилали такі документи! Це роблять шахраї, на яких чекає відповідальність.
Якщо отримуєте подібні листи – зверніться до правоохоронців, - закликав Дмитро Лунін.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер