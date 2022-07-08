Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу: розбій, грабіж та зґвалтування

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 450

Це все на додаток до вже звичного пияцтва за кермом, розповсюдження наркотиків та шахрайства

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі погіршилася, хоча й залишається контрольованою. Протягом минулої доби резонансних правопорушень у районі скоєно не було, але кримінальних злочинів побільшало.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулу добу громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Зафіксовано один випадок скоєння домашнього насильства.

Троє водіїв були затримані за керування автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП і наразі вирішується питання щодо вилучення їх автомобілів на потреби ЗСУ, що можливо за умов воєнного стану.

Ще троє громадян були затримані за правопорушення, скоєнні за ознаками статті 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

У Кременчуці був скоєний розбій – в одному з магазинів нападник заволодів виручкою продавця та наніс тілесні ушкодження охоронцю. Викрадено близько 4 тисяч грн, охоронцю надана медична допомога, поліція встановлює особу розбійника.

Щодо грабіжу, то його ціллю стало заволодіння стареньким велосипедом.

- Учора в поліцію надійшла заява про зґвалтування, скоєне ввечері напередодні. Наразі проводяться слідчі дії, в ході яких встановлюються усі обставини можливого злочину, - зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що в останні дні активізувалися шахраї під прикриттям збору допомоги на потреби ЗСУ та закликав громадян бути пильними і у разі підозри повідомляти про такі випадки Національну поліцію.

- Телефонують, входять у довіру, розповідають, що збирають кошти на потреби ЗСУ. Навіть направляють листи нібито від імені обласної чи районної військової адміністрації, де просять перерахувати кошти на карткові рахунки фізичних осіб нібито для ЗСУ. Це шахраї – повідомляйте про такі випадки в поліцію, і ні в якому разі не перераховуйте їм кошти, - пояснив Олег Лєднік.

Учора про такі спроби шахраїв у своєму Телеграм-каналі написав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.