Під час нерестової заборони на Полтавщині викрито 247 порушень правил рибальства, вилучено 7 тон риби

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 107

Нерестові обмеження були введені з 16 квітня по 24 червня

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації про підсумки роботи Полтавського рибоохоронного патруля за період січень-червень 2022 року та під час нерестової заборони сьогодні розповіла керівниця патруля Оксана Кулинич.

За її словами, з 16 квітня по 24 червня на території, що контролюється Управлінням Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області, діяла нерестова заборона на вилов риби та біоресурсів.

У цей період Полтавським рибоохоронним патрулем разом з водною поліцією було викрито 247 порушень правил рибальства (усього за 6 місяців - 550), із них 80 мали ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 249 ККУ.

Складено 59 актів про вилучення безгосподарських знарядь незаконного добування природних ресурсів, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, зброї та боєприпасів, природних ресурсів або продукції, що з них вироблена, які, вірогідно, залишили браконьєри.

За нерестовий період ними було завдано збитків державі на майже 6 млн грн, а за перше півріччя 2022 року – на понад 8 млн грн. У браконьєрів було вилучено майже 7 тон водних біоресурсів (за 6 місяців – 10,5 тон), 462 знаряддя незаконного лову риби (за 6 місяців – 678) та затримано 26 транспортних засобів.