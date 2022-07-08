Волонтерка придбала автівку для військових та гонить її на фронт: терміново потрібні гостинці для захисників

Кілька днів тому ми на сайті «Кременчуцького Телеграфу» опублікували список допомоги, який потребують наші воїни на передових позиціях. Як розповіла волонтерка Ольга Борзіна, до Видавничого дому «Приватна газета» принесли все, що було потрібно, і, навіть більше.
За її словами, пральних машин принесли так багато, що вистачило як військовим, так і на потреби вимушених переселенців. Три машинки поїхало до військових, а ще три передали родинам переселенців, які їх потребували.
Сьогодні волонтерка Марина Пилипенко повідомила, що зібрала 166 843 грн та придбала автомобіль для військових, який збирається найближчим часом перегнати військовим, які її очікують на передовій позиції.
Гнати автомобіль пустим якось неправильно. Тому терміново потрібні гостинці для наших захисників: кава, чай, напої, печиво та інші солодощі, ну і цигарки. Просимо все це приносити у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» за адресою: вул. Шевченка, 50а. Бажано гостинці приносити до 16.00 !!!
Контактний телефон Ольги Борзіної - 0678142221
Разом – до Перемоги!
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер