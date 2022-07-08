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Волонтерка придбала автівку для військових та гонить її на фронт: терміново потрібні гостинці для захисників

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 649

 

Каву, чай, напої, печиво та інші солодощі можна приносити до редакції «Приватної газети»

Кілька днів тому ми на сайті «Кременчуцького Телеграфу» опублікували список допомоги, який потребують наші воїни на передових позиціях. Як розповіла волонтерка Ольга Борзіна, до Видавничого дому «Приватна газета» принесли все, що було потрібно, і, навіть більше.

- Все те, що принесли небайдужі кременчужани відправили на передову: пральні машинки, інструменти, ліки, бинти, аптечки, тушонку, консерви, чай та інші смаколики, цигарки. Дякуємо усім хто підтримує та наближає нашу спільну перемогу!, - розповіла волонтерка Ольга Борзіна.

За її словами, пральних машин принесли так багато, що вистачило як військовим, так і на потреби вимушених переселенців. Три машинки поїхало до військових, а ще три передали родинам переселенців, які їх потребували.

Сьогодні волонтерка Марина Пилипенко повідомила, що зібрала 166 843 грн та придбала автомобіль для військових, який збирається найближчим часом перегнати військовим, які її очікують на передовій позиції.

Гнати автомобіль пустим якось неправильно. Тому терміново потрібні гостинці для наших захисників: кава, чай, напої, печиво та інші солодощі, ну і цигарки. Просимо все це приносити у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» за адресою: вул. Шевченка, 50а. Бажано гостинці приносити до 16.00 !!!

Контактний телефон Ольги Борзіної - 0678142221

Разом – до Перемоги!

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: волонтери Приватна газета допомога ЗСУ
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