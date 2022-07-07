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З редакції «Приватної газети» відправилася допомога штурмовому полку ЗСУ

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 98

Ми вже на крок ближче до нашої перемоги  

Кілька днів тому ми на сайті Кременчуцький Телеграф опублікували список допомоги, який потребують наші воїни на передових позиціях. Як розповіла волонтерка Ольга Борзіна, до Видавничого дому Приватна газета принесли все за списком, навіть пральну машинку Малютка. 

- Все те, що по списку принесли небайдужі мешканці міста та пральну машинку відправили хлопцям у Донецьку область, - розповіла Ольга. 

Також хлопцям під Харків зібрали посилку: пральні машинки, інструмент, ліки, бинти, аптечки, тушонка, консерви, чай та інші смаколики, цигарки, засоби від комах.

Дякуємо усім хто підтримує та наближає нашу спільну перемогу. Ми вже на день ближче до перемоги!

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
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