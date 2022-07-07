З редакції «Приватної газети» відправилася допомога штурмовому полку ЗСУ

Кілька днів тому ми на сайті Кременчуцький Телеграф опублікували список допомоги, який потребують наші воїни на передових позиціях. Як розповіла волонтерка Ольга Борзіна, до Видавничого дому Приватна газета принесли все за списком, навіть пральну машинку Малютка.
Також хлопцям під Харків зібрали посилку: пральні машинки, інструмент, ліки, бинти, аптечки, тушонка, консерви, чай та інші смаколики, цигарки, засоби від комах.
Дякуємо усім хто підтримує та наближає нашу спільну перемогу. Ми вже на день ближче до перемоги!
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер