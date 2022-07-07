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Кременчук, Освіта, Полтавщина

5 тис 300 дітей - вимушених переселенців - підуть у школи Полтавщини

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 131

 Найбільше дітей зарахували до шкіл  Полтави, Кременчука та Миргорода

5 тисяч 300 дітей, які залишили свої домівки через війну, зараховані до навчальних закладів Полтавської області. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. 

За його даними, найчастіше заяви на зарахування до навчальних закладів надходили до шкіл, розташованих у містах області - це Полтава (близько 1 тисячі заяв), Кременчук (близько 600 заяв), Миргород (близько 300 заяв).

Щодо вимушених переселенців, то, за інформацією ОВА, найбільше приїхали до нашої області людей з Харкова та Харківщини (75-77 %), 20 % - з Донеччини та Луганщини, близько 3% - з Сумщини.


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Автор: Олеся Данилова
Теги: школи вимушені переселенці
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