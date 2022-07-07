Час комендантської години на Полтавщині можуть змінити ближче до осені

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Поки що час залишається незмінним

Найближчим часом переглядати дію комендантського часу на Полтавщині не планують. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він зазначив, що звернення щодо зменшення тривалості комендантської години від громадян надходять, проте рада оборони області не бачить за доцільне її переглядати.

У той же час очільник ОВА зауважив, що збільшити час комендантської години можуть ближче до осені, коли скоротиться світовий день.

Нагадаємо, комендантська година у Полтавській області триває з 22.00 до 5.00



