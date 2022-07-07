Сім'ям загиблих та потерпілим внаслідок ракетного удару по «Амстору» додатково виділять допомогу з обласного бюджету

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 596

З обласного бюджету планують виділити кошти для родин загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Так, розмір допомоги складе:

членам сімей загиблих – 50 тисяч гривень;

постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні – 25 тисяч гривень;

постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні – 10 тисяч гривень.

За словами Луніна, відповідні зміни в Програму соціального захисту населення мають намір внести найближчим часом.

Нагадаємо, з міського бюджету Кременчука раніше також виділяли кошти на матеріальну допомогу після теракту в «Амсторі». Вона склала 100 тисяч - членам сімей загиблих, 25 тисяч - постраждалим, 10 тисяч гривень - тим, хто перебуває на амбулаторному лікуванні.