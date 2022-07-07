Кременчуцька гімнастка Маргарита Лашку переможниця міжнародних змагань

Вихованка Кременчуцького ДЮСШ №1 Лашку Маргарита завоювала нагороди міжнародних змагань «Босфор кап». Кандидат у майстри спорту 15-річна Маргарита тренується під керівництвом тренера Лілії Валеріївни Марченко.
Наша спортсменка стала переможницею міжнародних змагань «Босфор кап». Маргарита завоювала дві золоті медалі у вправах з булавами та стрічкою. І третю золоту медаль та кубок Босфору у спільному заліку.
Також вона стала переможницею міжнародних змагань «Стамбул кап» здобувши дві золоті медалі у вправах з м'ячем та булавами. Разом з тим здобула золоту медаль та кубок Стамбулу у спільному заліку. Це маленькі кроки до нашої спільної перемоги!
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер