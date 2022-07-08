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Кременчук, Надзвичайні новини

На Полтавщині чоловік на цвинтарі побив свою співмешканку та наніс їй тяжкі тілесні ушкодження

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 665

 

Підозрюваному у скоєнні кримінального злочину загрожує до 8 років позбавлення волі

До Лубенського районного відділу поліції увечері 26 червня за допомогою звернулася 38-річна мешканка села Богодарівка Новооржицької територіальної громади Лубенського району. Вона повідомила, що на території місцевого цвинтаря її односельчанці нанесли тілесні ушкодження. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Отримавши інформацію про злочин, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Лубенського райвідділу поліції. Слідчим вдалося встановити, що між жінкою, 1978 року народження, та її 36-річним співмешканцем виник конфлікт, у ході якого чоловік заподіяв потерпілій тілесні ушкодження. Наразі слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини тілесні ушкодження
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