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Де можна ловити рибу, яким чином і скільки, та де і кому не заборонено плавати по Дніпру

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 1 006

 

Весняна нерестова заборона на ловлю риби закінчилася 24 червня, а плавати на човнах можна не ближче, ніж за 100 метрів до мостів

Нерестові обмеження у Полтавській області були введені з 16 квітня по 24 червня. Отже, з 25 червня розпочався рибальський сезон, але з певними обмеженнями через військовий стан.

Про це сьогодні на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації розповіла керівниця Полтавського рибоохоронного патруля Оксана Кулинич.

Вона пояснила, що любительський лов риби дозволяється вудками усіх видів, але тільки з одним гачком та лише в межах населених пунктів. Добова норма вилову риби на одну особу становить 3 кг, або «трофей» - одна рибина, яка може важити більше.

- Якщо ця трофейна риба важить більше 3 кг, то рибак має визначитися що залишити – цю рибину чи те, що наловив до неї, - наголосила Оксана Кулинич.

Вона зазначила, що цього року у період нересту на Дніпрі був дуже високий рівень води – найвищий за останні 10 років, що дуже позитивно вплинуло на нерест риби. До того, через обмеження воєнного стану, водні біоресурси менше виловлювали. То ж, риби у Дніпрі має бути більше.

Оксана Кулинич також повідомила, що зараз дозволений лов раків, але не більше, як 30 раків одній людині.

Вона розповіла також і про те, де і яким суднам дозволено, а де заборонено плавати по Дніпру.

За її словами, очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін 1-го липня підписав розпорядження, яким встановив заборону навігації для маломірних суден на водоймищах Полтавської області на період воєнного стану, за винятком суден підприємств, установ та організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах та уповноваженим органам державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, Нацполіції та ЗСУ.

У цьому розпорядженні дозволений рух маломірних несамохідних суден: парусних, гребних, байдарок, каное, каяків, катамаранів та інших у спортивних цілях КЗ «КМДЮСШ № 1» Кременчуцької міської ради, КЗ ДЮСШ Олімпійські надії Полтавської обласної ради, КЗ ПДЮСШ «Веслувальник» Полтавської міської ради, Полтавській обласній школі вищої спортивної майстерності ДЮСШ №3 м. Горішні Плавні, ГО «Полтавська обласна федерація спортивного туризму», Відокремленому підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Громадська організація Полтавська обласна федерація веслування на човнах Дракон» та ГО «Полтавська обласна федерація вітрильного спорту» на водоймах Полтавської області з обов’язковим погодженням графіка тренувань з обласною військовою адміністрацією. Проводити такі тренування та змагання можна з урахуванням заборони наближення до мостів на відстань до 100 метрів.

- До того, розпорядженням начальника Кременчуцької районної військової адміністрації заборонений будь-який рух суден на окремих ділянках Дніпра - від Чикалівки до Мишуріна Рога,- додала Оксана Кулинич.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Дніпро рибалка рибоохоронний патруль
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